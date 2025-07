Borsa | Milano +0,5% tiene con l' Europa debole Stellantis

La prima parte della mattinata nelle Borse europee conferma l'avvio leggermente positivo, con Parigi che resta il listino migliore in rialzo dello 0,6% e Milano che oscilla attorno a un guadagno di mezzo punto percentuale. Lo spread Btp-Bund resta attorno agli 86 punti base, con l' euro in ripresa a 1,16 contro il dollaro. Bitcoin sempre forte sui 120mila dollari. Nel settore energia dopo il nuovo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia, il gas tiene (+0,5%) a 34,5 euro al Megawattora con il petrolio in rialzo dello 0,4% a 67,8 dollari al barile. In questo clima in Piazza Affari nel paniere principale Leonardo è il titolo più acquistato e sale del 2,5% a 48,8 euro, con Bper e la Popolare di Sondrio che rimbalzano di un punto percentuale dopo il calo di ieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano (+0,5%) tiene con l'Europa, debole Stellantis

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,69% - Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,69%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,66%.

