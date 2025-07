Borsa | l' Europa frena in attesa dei dati macro Usa Milano +0,3%

I mercati azionari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata meno convinti rispetto all'avvio della seduta. La Borsa di Milano sale infatti dello 0,3%, seguita da Parigi in aumento dello 0,2% e Amsterdam positiva del marginale 0,1%. Piatte Londra e Francoforte, limata dello 0,1% Madrid. Gli operatori sembrano aspettare tra l'altro la lunga raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti, con i primi che verranno pubblicati a inizio pomeriggio. L' euro comunque resta forte (+0,4%) a 1,164 contro il dollaro, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi calmo sugli 85 punti base. Bitcoin senza grandi movimenti a 119mila dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa frena in attesa dei dati macro Usa, Milano +0,3%

Borsa Juve, continuano a “volare” le azioni bianconere! Oggi il titolo juventino ha fatto registrare dei dati che non si verificano dal 2021! I numeri odierni che impressionano - di Redazione JuventusNews24 Borsa Juve, le azioni bianconere continuano a spiccare il volo! Terzo giorno di crescita economica per il club, che registra dati da record!.

Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei avanza dello 0,29% in attesa dei dati macro - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, dopo il giorno di festività nazionale di ieri, seguendo l'avanzata degli indici azionari Usa e in attesa dei dati macroeconomici sulla manifattura in Cina e sulla produzione industriale in Giappone.

Borsa oggi 18 luglio: Milano tiene con l'Europa. Gas e petrolio in rialzo dopo nuove sanzioni Ue alla Russia, bene Leonardo - DIRETTA Vai su X

Borsa: l'Europa frena in attesa dei dati macro Usa, Milano +0,3% - In Europa spicca la corsa di Vivendi a Parigi, che sale dell'11% a 3,28 euro dopo che Vincent Bolloré è stato richiamato dalla Consob francese (Amf) per lanciare un'offerta pubblica di acquisto sul ... Riporta msn.com

Borsa oggi 18 luglio: Milano tiene con l’Europa. Gas e petrolio in rialzo dopo nuove sanzioni Ue alla Russia, bene Leonardo – DIRETTA - A Piazza Affari bene Prysmian, Stm e Stellantis che ieri era scesa del 6%, per lo stop sia ai piani per l'idrogeno sia alla produzione della Dodge Hornet a Pomigliano. Secondo informazione.it