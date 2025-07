Borsa | l' Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi bene Sidney

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in tenuta con gli operatori che attendono ancora chiarezza sui dazi statunitensi. La Borsa di Tokyo si avvia alla chiusura attorno alla parità, con Hong Kong in rialzo dello 0,8% e i listini cinesi marginalmente positivi. In calo dello 0,1% Seul, con Sidney invece forte in aumento dell'1,3% sui suoi record in scia a Wall Street. Positivi i futures sull'avvio dei mercati europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Sidney

In questa notizia si parla di: borsa - chiarezza - dazi - sidney

