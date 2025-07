Boom di truffe agli anziani | La sua auto in una rapina

San Casciano, 18 luglio 2025 – Non si fermano le truffe per telefono. E' successo in pieno centro quando in casa di una signora squilla il telefono fisso, dall'altro capo un falso avvocato avvisa che la figlia ha investito un giovane di 23 anni rimasto gravemente ferito e di lì a poco l'avrebbe richiamata un carabiniere per darle delle comunicazioni. Passati pochi minuti ecco la chiamata dove stavolta si qualifica un carabiniere (falso). Un suo collega si sarebbe recato all'abitazione e per evitare che la figlia fosse portata in carcere, era necessario fare un pagamento e che il giorno dopo le sarebbe stato restituito.

