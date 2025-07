Bonus docenti fino a 500 euro | come per chi e come richiederlo Domande in scadenza

Gli insegnanti potranno accedere a un nuovo incentivo, il cosidetto "Bonus continuitĂ didattica". Si tratta di un accredito che puĂ arrivare fino a 500 euro e destinato ai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bonus docenti fino a 500 euro: come per chi e come richiederlo. Domande in scadenza

Polizia e carabinieri, a maggio bonus una tantum in busta paga fino a 2mila euro con gli arretrati - Il 26 maggio 2025 poliziotti, carabinieri e tutti coloro che rientrano nel contratto delle Forze armate e delle forze di polizia riceveranno un aumento una tantum in busta che in alcuni casi supererĂ i 2mila euro: si tratta degli arretrati dovuti dopo l'entrata in vigore del nuovo Ccnl.

Confermato il bonus elettrodomestici da 200 euro, come richiedere il voucher per lo sconto in fattura - Il bonus elettrodomestici fino a 200 euro ha delle regole definite: si potranno comprare tutti i prodotti fabbricati nell'Ue, e non ci sarĂ un click day ma si dovrĂ chiedere un voucher su PagoPa.

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il famoso bonus cultura aumenterà fino a 1000 euro, ma lo stop arriverà a breve: la fine delle domande è vicina, un duro colpo per chi non l’ha fatto prima Il bonus cultura è un sostegno economico molto importante per i giovani.

L'INPS eroga un bonus straordinario di 575 euro fino ad agosto 2025 per famiglie a basso reddito e lavoratori part-time. Chi ha diritto, e come richiederlo

