Bonus continuità didattica docenti 2025 i chiarimenti | cosa c'è di vero e chi può ottenerlo

Il bonus continuità didattica è una misura varata dal ministero dell'Istruzione per gli insegnanti che hanno garantito almeno tre anni di servizio continuativo in scuole in contesti economico-sociali disagiati, pur vivendo in un'altra provincia. Non c'è nessuna domanda da presentare né scadenze da rispettare: i soldi sono già assegnati alle scuole, e saranno erogati automaticamente a chi ne ha diritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bonus Continuità Didattica 2025: a chi spetta, come richiederlo e quanto vale - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto una nuova misura per rafforzare la stabilità educativa nelle scuole italiane: il Bonus Continuità Didattica.

Bonus continuità docenti, niente domande, niente scadenze: ecco i chiarimenti per il personale docente interessato - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha già trasferito alle scuole le risorse per la valorizzazione della professionalità docente che garantisce continuità didattica, disciplinate dal Decreto 258/2023.

Bonus Continuità Didattica, a chi spetta l’incentivo da 500 euro e come richiederlo - È in arrivo un nuovo incentivo in ambito scolastico, che peraltro scade nelle prossime settimane e che può interessare molti docenti.

