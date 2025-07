bolzone e moscazzano tortelli protagonisti nelle due lunghe sagre

CREMA (Cremona) Due sagre cominciano oggi nel Cremasco. La prima, lunga sei giorni, alla Madonna dei prati di Moscazzano; la seconda a Bolzone, frazione di Ripalta Cremasca, che si propone per tre giorni. In tutte e due la fa da padrona la cucina, sopratutto i tortelli cremaschi. A Moscazzano la festa è allestita a cielo aperto, nel verde della campagna, davanti al piccolo santuario dedicato alla Vergine, risalente al 1483. La chiesa resterà aperta durante i giorni della festa per una visita all’antica pittura murale raffigurante la Madonna col bambino. Ottimi i tortelli cremaschi preparati dalle storiche signore del paese ma anche fritture di verdure e pesce, salamelle, stinco, altri tipi di pasta e dolci particolarmente curati e i classici pesciolini con polenta (solo mercoledì). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

