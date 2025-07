Bologna sotto l’anticiclone africano | temperature fino a 37 gradi e notti tropicali

Bologna e l’Emilia-Romagna si preparano a vivere l’ondata di caldo piĂą intensa dell’estate 2025. L’alta pressione di origine nordafricana sta per rafforzarsi ulteriormente, portando masse d’aria roventi che faranno salire le temperature fino a 36-37°C tra sabato 19 e lunedì 21 luglio. Lo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Anticiclone Scipione su Bologna, temperature fino ai 37 gradi - Bologna, 11 giugno 2025 – Il caldo africano torna a ruggire anche a Bologna e provincia. Da giovedì 12 giugno e, almeno fino a domenica, la colonnina di mercurio inizierà a impennarsi fino a raggiungere, nella giornata di domenica, temperature vicine ai 37 gradi nelle aree interne della pianura e nelle aree più abitate della città .

Bologna è una città africana con temperature record: 38,2 gradi e minima più alta di sempre a 27,3 - Bologna, 26 giugno 2025 – Non solo un caldo anomalo, ma da record. In questi giorni e, purtroppo non è ancora finita, Bologna è diventata una città africana per il clima torrido che c’è con tanti disagi per le persone che sudano anche solo stando ferme.

No, le temperature roventi non abbandoneranno Bologna. E i servizi sanitari restano in allerta - La canicola non ci abbandonerà . Le temperature roventi infuocheranno le giornate (e le notti) a Bologna e provincia anche nei primi giorni di luglio, tanto che una nota diramata oggi dall'Ausl avvisa che i servizi sanitari resteranno in allerta anche per la giornata di domani, 1 luglio 2025.

Bologna sotto l'anticiclone africano: temperature fino a 37 gradi e notti tropicali

Bologna sotto l'anticiclone africano: temperature fino a 37 gradi e notti tropicali - Le previsioni confermano l'arrivo dell'alta pressione africana anche in Emilia-

Bologna nella morsa dell'anticiclone africano Pluto: il giorno ... - Bologna, 24 giugno 2025 – Caldo da bollino rosso a Bologna, la morsa dell'afa si stringe sotto le Due Torri: l'inizio dell'estate, accompagnato dall'anticiclone africano Pluto, porta con ...