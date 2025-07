Bologna rapina aggravata | torna in carcere il trapper El Marbouh El Mehdi

El Marbouh El Mehdi torna in carcere. Sono diventate definitive sentenze relative a reati compiuti cinque anni fa. Lo annuncia il suo staff. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna, rapina aggravata: torna in carcere il trapper El Marbouh El Mehdi

torna - carcere - marbouh - mehdi

Il trapper Medy Cartier in carcere: definitive le sentenze per rapina aggravata; Medy Cartier rinviato a giudizio per violenza e pedopornografia; Muschio Selvaggio e poi l'arresto: di nuovo in carcere il trapper Medy Cartier.

