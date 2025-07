Si siede davanti alla Corte per sottoporsi a quello che sar√† un lunghissimo esame dell‚Äôimputato (sette ore) Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della polizia locale di Anzola, sotto processo per l‚Äô omicidio volontario della ex collega Sofia Stefani, 33 anni. E inizia cos√¨: "Chiedo perdono ai genitori di Sofia e a quanti le volevano bene. Non l‚Äôho fatto finora solo perch√© speravo che dalle prime udienze venisse fuori che il mio gesto non era intenzionale. Purtroppo non √® andata cos√¨. Non posso avere consapevolezza del dolore che ho provocato, non mi aspetto perdono". E infatti quel perdono non arriva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - BOLOGNA "Chiedo perdono". In aula la verità di Gualandi