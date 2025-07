Bollini arancioni domenica in 6 città rischio caldo per fragili

In aumento, domenica, i bollini arancioni del ministero della Salute, che indicano il rischio caldo per la salute dei più fragili. Se domani sono due, Palermo e Perugia, le città in arancione, domenica salgono a sei: oltre a due centri urbani suddetti, Bari, Cagliari, Campobasso e Roma. E' quanto risulta dal bollettino sulle ondate di calore del ministero che prende in considerazione 27 centri urbani. Da oggi a domenica non si registra alcun bollino rosso (rischio salute per tutta la popolazione). Tornando al 20 luglio, sono in lieve calo i bollini gialli, che indicano lo stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore: se ne contano 11 contro i 12 di sabato, mentre sono in aumento rispetto ai 6 di oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bollini arancioni domenica in 6 città , rischio caldo per fragili

Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. Ecco le zone interessate - Publiacqua informa con una nota che il cantiere che a Firenze sta potenziando la cosiddetta 'autostrada dell'acqua', la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria, "arriva a uno snodo cruciale" e tra il 9 e l'11 maggio 2025 le operazioni impatteranno su dieci comuni con possibili disservizi alla rete idrica L'articolo Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio.

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domenica 11 maggio in Trentino Alto Adige - Per la giornata di domenica 11 maggio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in Trentino Alto Adige.

Domenica con il rischio vento a Bari, la Protezione Civile: "Forti correnti sulla Puglia" - Scatta l'allerta meteo per il rischio vento su tutta la Puglia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino che indica la presenza dalle 13 di domenica 25 maggio, su tutto il territorio regionale, di venti localmente forti settentrionali.

