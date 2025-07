«Se fossi davvero potente come mi avete descritto, non pensa che sarei riuscito a far approvare e costruire la mia Torre botanica nella sua versione originale? Era un’architettura a cui tenevo tantissimo, avrebbe dato a Milano un Bosco verticale di nuova generazione». Lo ha detto Stefano Boeri, rispondendo a una domanda di Repubblica in merito all’ inchiesta sull’urbanistica in corso a Milano, in cui l’architetto risulta indagato per induzione indebita a dare o promettere utilitĂ . Stefano Boeri (Imagoeconomica). LEGGI ANCHE: Inchiesta sull’urbanistica di Milano, viaggio nel sistema dei conflitti di interessi Boeri: «Io e il mio studio abbiamo operato in maniera corretta». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Boeri: «Non sono così potente da condizionare il Comune di Milano»