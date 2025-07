Bobo Summer Cup 2025 Cervia | tra i big Materazzi e Di Canio

Bobo Summer Cup 2025 Cervia a tutto gas. Si parte oggi più carichi che mai. Nella mattinata di ieri, al Fantini Club alla presenza del sindaco di Cervia Mattia Missiroli e Christian ‘Bobo’ Vieri, sono stati ufficializzati i nomi dei big ovvero degli amici del ‘Bobone Nazionale’ che parteciperanno alla Bobo Summer Cup 2025 Cervia (al via da oggi fino a domenica sera). Di seguito la lista completa degli ex calciatori presenti in Riviera Romagnola. Si va da Nicola Amoruso e Marco Materazzi a Cristian Brocchi e Alessandro Budel, passando per Vincent Candela, Paolo Di Canio, Thomas Locatelli, senza dimenticare Luca Ceccarelli, Giuseppe Pancaro, Stefano Torrisi ed Alessio Tacchinardi (che avevamo intervistato nei giorni scorsi al Vip Master 2025). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Bobo Summer Cup 2025 Cervia: tra i big Materazzi e Di Canio

