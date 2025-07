Blitz di Polizia e Finanza a Palazzo Iacobucci | riflettori accesi sulla Stazione unica appaltante e sul ciclo dei rifiuti

Massimo riserbo, ma nessun dubbio sull’importanza dell’operazione condotta all’interno di Palazzo Iacobucci, sede dell’amministrazione provinciale di Frosinone. Polizia e Guardia di Finanza hanno fatto accesso negli uffici su delega della Procura della Repubblica di Cassino, diretta dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - finanza - palazzo - iacobucci

Fatture false e riciclaggio nel mondo dell'edilizia, blitz di polizia e Guardia di Finanza - Blitz in tutta Italia. Oltre un centinato di agenti della polizia e militari della Guardia di Finanza sono risultate impegnate nell’esecuzione di 29 custodie cautelari e in 40 perquisizioni nei confronti di soggetti ritenuti essere appartenenti ad un’associazione per delinquere che opera nel.

Maxi spiegamento di uomini e mezzi a Cantù: dieci pattuglie in campo tra polizia, guardia di finanza e reparto prevenzione crimine - Ieri sera 16 maggio a Cantù c’è stato vero e proprio controllo straordinario con dieci pattuglie in azione per tenere alta la sicurezza e contrastare la criminalità .

Maxi spiegamento di uomini e mezzi a Cantù: dieci pattuglie in campo tra polizia, guardia di finanza e reparto prevenzione crimine - Ieri sera 16 maggio a Cantù c’è stato vero e proprio controllo straordinario con dieci pattuglie in azione per tenere alta la sicurezza e contrastare la criminalità .

Blitz di Polizia e Finanza a Palazzo Iacobucci: riflettori accesi sulla Stazione unica appaltante e sul ciclo dei rifiuti; Frosinone, blitz a Palazzo Iacobucci: indagini su appalti e rifiuti. Acquisiti atti dalla Procura di Cassino; Frosinone – Polizia e Guardia di Finanza in provincia per acquisire documenti.

Meloni riceve sindacati forze di Polizia a Palazzo Chigi - Ha preso il via a Palazzo Chigi l’incontro tra la presidente del ... Scrive ilgiornale.it