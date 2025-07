Bimbo 8 anni scappa da scuola e scompare | trovato annegato

Un bambino di seconda elementare della Carolina del Sud sarebbe annegato in uno stagno vicino alla sua scuola dopo essere scomparso il 12 settembre 2024. Secondo le tragiche notizie, Lionel Ramirez Cervantes, 8 anni, era uno studente della Bells Crossing Elementary School di Simpsonville. Lo hanno visto per l’ultima volta a scuola intorno alle 11 del 12 settembre prima di scomparire. Secondo le fonti, il ragazzo è scappato dalla sua classe e dalla scuola stessa. In quel momento era con altri due studenti e tre membri del personale, che hanno cercato di inseguirlo ma hanno perso le sue tracce. Scappato da scuola. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Bimbo, 8 anni, scappa da scuola e scompare: trovato annegato

