Bimba di 2 anni si allontana dal parco giochi famiglia nel panico | ritrovata dagli agenti della Municipale

Tre quarti d’ora di paura che sono apparsi eterni per la famiglia, ma storia a lieto fine nella serata di ieri, quando una bambina di due anni, in vacanza a Rimini con la madre, si è allontanata sulla spiaggia di Viserba, facendo temere il peggio. Erano circa le 21,10 quando una segnalazione è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma - Secondo i rapporti medici dell’epoca, la bambina fece il suo sviluppo molto precocemente Lina Medina era una bimba di 5 anni che il 14 maggio 1939, alla sua tenera età, mise al mondo un figlio e tutt’ora mantiene il primato come più … Continua L'articolo Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma proviene da Fremondoweb.

Bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa, salva - Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano, dove una bimba di tre anni, per cause in corso di accertamento, è caduta della finestra della propria abitazione, al primo piano di uno stabile di via Fabio Massimo.

Bimba di 4 anni sfugge alla mamma e viene investita da un'auto, sbalzata per 5 metri sull'asfalto: è gravissima - Una bambina di quattro anni è stata investita da un'auto dopo essere sfuggita alla mamma. È accaduto a Cellatica, in provincia di Brescia.

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un parco a Cologne nel Bresciano. Si tratterebbe di Matteo Formenti, il 37enne bagnino nel parco acquatico di Castrezzato dove una settimana fa è annegato un bambino di quattro anni. Il bagnino era scomparso da Vai su Facebook

Festa e chiasso al parco, bimbo preso per il collo da un vicino - Un ragazzino di 11 anni sarebbe stato aggredito da un cinquantenne alterato dalle urla e dai giochi degli invitati al ritrovo in un’area verde di Rimini. Scrive msn.com

Al parco, bimbi si allontanano dalla vista del papà: trovati dopo due ore dai Carabinieri - La Provincia: Un bimbo di 9 anni con il suo amico dal parco dove l uomo li aveva accompagnati che, non vedendoli più, ha chiamato i Carabinieri. Segnala lapressa.it