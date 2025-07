Billy Porter lancia Black Mona Lisa | il beauty diventa uno spazio di libertà e identità

Billy Porter, attore e cantante pluripremiato, entra nel mondo del beauty con il lancio di Black Mona Lisa, un progetto che è molto piĂą di una linea trucco e skincare: è una dichiarazione di libertĂ , di inclusivitĂ , di desiderio di rompere le regole. Il nome della collezione richiama il suo quinto album, ma il messaggio è chiaro fin dal primo sguardo: questo non è un semplice brand, è un'estensione del suo percorso artistico e personale. Billy Porter lancia Black Mona Lisa: arriva il beauty come espressione, non come maschera. La filosofia di Black Mona Lisa si muove lontano dagli standard patinati e spesso escludenti dell'industria beauty.

