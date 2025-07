Bignami FdI | Governo contro la mafia fin dall' insediamento

Roma, 18 lug. (askanews) - "Il governo Meloni fin dal proprio insediamento con l'approvazione del carcere ostativo recependo quelle che erano le indicazioni della Cedu ha dato un segnale chiaro su quella che era l'impronta che si intendeva dare e che caratterizza l'azione del governo rispetto alla lotta alla mafia". Così il capogruppo di Fdi alla Camera, Galeazzo Bignami, nel corso della quarta edizione di 'Parlate di mafia' che si tiene a Roma. "Un'azione - ha aggiunto Bignami - ribadita anche nel recente dl sicurezza e che si dimostra quotidianamente come anche testimonia la presentazione dell'esposto sull'utilizzo dei flussi irregolari di immigrazione da parte delle organizzazioni malavitose per introdurre le persone e che rende evidente la prospettiva schiavista di queste organizzazioni nei confronti degli esseri umani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bignami (FdI): "Governo contro la mafia fin dall'insediamento"

