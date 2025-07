Beukema verso Dimaro | visite in mattinata poi la partenza per il ritiro

Beukema e Lang, il Napoli è al lavoro per chiudere entro l’inizio del ritiro di Dimaro (Accomando) - Il giornalista ed esperto di mercato Orazio Accomando ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alle trattative che potrebbero portare in azzurro Sam Beukema dal Bologna e Noa Lang dal Psv Eindhoven.

Ritiro Napoli a Dimaro, primo allenamento e primo 'bagno' di tifosi: presto in arrivo anche Lucca e Beukema - È partita ufficialmente la preparazione estiva precampionato del Napoli campione d'Italia. La comitiva azzurra è arrivata a Dimaro pochi minuti prima delle 13.

É fatta per Beukema.Completata tutta la parte burocratica fissate le visite mediche per la mattinata di domani a Villa Stuart. Il difensore dopo la firma del contratto raggiungerà la squadra a Dimaro nel pomeriggio.Adesso avanti tutta per Ndoye, Milinkovic Savic Vai su X

