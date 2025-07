Beukema è arrivato a Villa Stuart | visite mediche e poi la firma sul contratto con il Napoli – VIDEO

Il Napoli accoglie Sam Beukema. Quest’ultimo, è arrivato poco fa a Villa Stuart dove sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club. Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Dopo Lorenzo Lucca, è il giorno di Sam Beukema. Quest’ultimo, dopo una trattativa estenuante con il Bologna, sta per unirsi al club azzurro in vista dei prossimi anni. Il difensore centrale è arrivato da pochi minuti a Villa Stuart, dove sosterrà le visite mediche di rito. Beukema è a Villa Stuart: a breve le visite mediche con il Napoli. Sam Beukema sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli. L’ormai ex difensore del Bologna si unirà al gruppo dei Campioni d’Italia in vista delle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Beukema è arrivato a Villa Stuart: visite mediche e poi la firma sul contratto con il Napoli – VIDEO

In questa notizia si parla di: beukema - villa - stuart - visite

Lucca e Beukema verso Napoli: visite in programma a Villa Stuart - Lucca e Beukema verso Napoli: visite in programma a Villa Stuart"> Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Lucca e Sam Beukema sono sempre più vicini al Napoli.

Beukema è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche col Napoli (Video) - Sam Beukema firmerà nelle prossime ore il contratto per diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore, arrivato dal Bologna, sta svolgendo le visite mediche presso Villa Stuart a Roma, prima di raggiungere i nuovi compagni di squadra in ritiro a Dimaro.

.@sscnapoli, Beukema è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche Vai su X

Napoli scatenato sul mercato: pochi minuti dopo l’arrivo di Lucca a Dimaro, anche Sam Beukema è approdato a Roma in attesa della firma con il Napoli Il difensore svolgerà le visite mediche a Villa Stuart domani mattina. Dopo di queste, si dirigerà verso Di Vai su Facebook

Beukema a Villa Stuart per le visite mediche: segui la giornata del Napoli LIVE; Napoli, ecco Beukema: l'arrivo a Villa Stuart per le visite mediche; Napoli, Beukema è arrivato a Roma per le visite mediche: domani i test a Villa Stuart.

VIDEO SKY - Napoli, Sam Beukema a Villa Stuart per le visite mediche - day, Villa Stuart si è di nuovo tinta di azzurro per Sam Beukema: il nuovo difensore del Napoli è infatti arrivato in mattinata in clinica per sostenere le visite mediche. Riporta napolimagazine.com

Beukema è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche col Napoli (Video) - Il difensore olandese Sam Beukema firmerà nelle prossime ore il contratto per diventare un nuovo calciatore del Napoli. Scrive ilnapolista.it