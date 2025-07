Sam Beukema firmerĂ nelle prossime ore il contratto per diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore, arrivato dal Bologna, sta svolgendo le visite mediche presso Villa Stuart a Roma, prima di raggiungere i nuovi compagni di squadra in ritiro a Dimaro. (video di Gianluca Di Marzio). @sscnapoli, Beukema è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche pic.twitter.comQQ0trnSacq — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 18, 2025 Beukema: «La Playstation mi dĂ modo di fuggire dalla realtĂ per un po’». Lo scorso marzo, il difensore ha rilasciato un’intervista al portale Nss Sport in cui ha raccontato del suo arrivo in rossoblĂą nell’estate 2023: «Mia madre ha avuto una casa a Riccione per 15 anni, quindi per me Bologna, così come tutta l’Emilia Romagna, ha un significato diverso; è davvero come una seconda casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Beukema è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche col Napoli (Video)