Bernardeschi saluta Toronto | Qui come a casa

"Questo non è un addio ma un arrivederci": Federico Bernardeschi ha affidato a un video postato sui social il saluto a Toronto e al Canada. L'attaccante italiano, infatti, arrivato in Major League Soccer nel 2022, si appresta a ritornare in Italia e a vestire la maglia del Bologna. "Grazie per aver fatto sentire a casa me e la mia famiglia, ho molto apprezzato la vostro gentilezza e la vostra pazienza col mio inglese. Ho molti amici qui e tornerò presto", ha detto l'ex Juve e Fiorentina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bernardeschi saluta Toronto: "Qui come a casa"

Insigne, primo gol stagionale col Toronto: anche Bernardeschi in campo - Alla dodicesima giornata di MLS si è sbloccato Lorenzo Insigne. L`ex attaccante del Napoli, dal 2022 a Toronto, nella notte ha segnato il gol.

Bernardeschi segna un gol pazzesco, doppietta per il capitano del Toronto: la Major League lo esalta - Con la fascia di capitano del Toronto al braccio, Federico Bernardeschi si è esaltato nel derby canadese contro il Montreal: l'ex juventino ha messo a segno una doppietta, meraviglioso il primo gol 'alla Robben'.

Bernardeschi dice addio al Toronto, “Ora inizia una nuova sfida”: sta per ritornare in Serie A - Federico Bernardeschi ha ufficializzato il suo addio: "Toronto FC, MLS: grazie per questa straordinaria avventura".

UFFICIALE - Federico Bernardeschi è un nuovo calciatore del Bologna: i rossoblù riportano in A l'ex fantasista di Juventus e Fiorentina dopo le stagioni al Toronto, sarà decisivo?

