Beppe Sala Obama Antonio D’Ausilio e la fine dell’età adulta

Dov’è Antonio D’Ausilio, e perchĂ© non si offre di risolvere i problemi del presente? Sento che potrebbe essere risolutivo, lui che è lo spirito del tempo che unisce Beppe Sala ai diciottenni che ormai non sanno piĂą come farsi notare agli orali della maturitĂ , scrivono lettere ai ministri, fanno sacrifici alla luna, tutto pur di finire su giornali che non comprano. Antonio D’Ausilio ha la mia etĂ , quindi è stato giovane in anni normali, normali come sono stati tutti gli anni fino a questi ultimi, questi ultimi in cui gli adulti dicono che non guardano la tal serie perchĂ© ai figli non interessa. Ogni tanto penso a quanto mi fa orrore la fantascienza e provo a immaginarmi mio padre dire ai suoi amici che no, non andrĂ a vedere “Blade runner” perchĂ© alla bambina non piace. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

