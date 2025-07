Beppe Sala le accuse non fermano il sindaco Il messaggio alla giunta | Andiamo avanti continuiamo a lavorare

Milano, 18 luglio 2025 –  “Andiamo avanti, continuiamo a lavorare ”. Questo il messaggio che ha voluto dare ieri il sindaco Giuseppe Sala ai suoi assessori, ritrovatisi in mattinata nella riunione di giunta, dopo aver appreso di essere indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano sulla gestione dell’urbanistica. “Andare avanti”: è con questo spirito che lo stesso sindaco ha fatto sapere di voler riferire la propria versione dei fatti giĂ lunedì, il 21 luglio, in Consiglio comunale. Dal suo staff, ieri, lo hanno ripetuto piĂą volte: “Ad oggi non si capisce quali reati avrebbe commesso il sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Beppe Sala, le accuse non fermano il sindaco. Il messaggio alla giunta: "Andiamo avanti, continuiamo a lavorare"

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Il sindaco Sala: “Lasciato solo”, poi si blinda con i suoi. La telefonata di Schlein - La difficile giornata del primo cittadino tra rabbia, sconforto e volontà di andare avanti Nel pomeriggio il faccia a faccia con l’altro indagato, l’assessore ... repubblica.it scrive