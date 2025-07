Questa volta Elly Schlein non ha chiamato la piazza sotto le finestre del Comune di Milano per chiedere di cacciare Beppe Sala, come fece lo scorso anno a Genova quando nel tritacarne giudiziario ci finì il governatore Giovanni Toti; questa volta il Pd non ha occupato Palazzo Marino come fece al Pirellone quando l'avviso di garanzia raggiunse il governatore della Lombardia Attilio Fontana; questa volta la sinistra non ha presentato interpellanze e mozioni di sfiducia come ha fatto con Daniela Santanchè dopo aver appreso che la ministra era indagata; questa volta non è partito il linciaggio mediatico della sinistra a reti e testate unificate nei confronti di Sala come avvenne con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano coinvolto in un caso di cronaca rosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Benvenuti nel vostro mondo