Tempo di lettura: < 1 minuto E’ il difensore Andrea Ceresoli, centrale con il piede mancino, l’ultimo tassello del reparto arretrato del Benevento che si è rifatto il look nelle retrovie in maniera quasi totale. Il 22enne ha disputato l’ultima stagione prima al Catanzaro in serie B collezionando 7 presenze per poi fare ritorno all’Atalanta Under 23 che ne detiene il cartellino dove si è messo in luce con 17 gettoni e 3 gol tra regular seaso n e play off. Può adattarsi a diversi ruoli e la Strega se lo è assicurato con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se il club bergamasco avrà la possibilità di fare valere il controriscatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, difesa al completo: arriva anche un talento dell’Atalanta U23