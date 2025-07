Benevento arrestati due 25enni per 16 furti su auto in Campania

Smantellata dai Carabinieri una rete di ladri d’auto tra Napoli, Avellino e Salerno: rubavano pezzi e li rivendevano online. Benevento – All’alba del 17 luglio 2025 i Carabinieri delle Compagnie di Benevento e Montesarchio hanno arrestato due giovani di 25 anni, originari di Napoli, ritenuti responsabili di almeno sedici furti su automobili commessi in varie province della Campania. L’ordinanza, firmata dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura, ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’indagine è partita da un furto avvenuto a Montesarchio nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2024, quando erano stati rubati componenti meccanici da una Fiat 500X. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: benevento - furti - auto - campania

Benevento, furti su auto in 11 cittĂ campane: arresti domiciliari per due 25enni di Napoli - Due giovani di Napoli accusati di 16 furti su autovetture tra Benevento, Montesarchio e altri centri della Campania: smontavano componenti e li rivendevano online.

Inseguimento sull'A16 contromano.

