Beneficenza una cena per sostenere ‘Cardiosicura’

Una cena di pesce per sostenere il progetto Cesenatico Cardiosicura. Domani sera, a partire dalle 19.30, al Mercato ittico comunale, si terrà un appuntamento enogastronomico solidale organizzato dai volontari dell’associazione ‘I Bambini al primo posto’, in collaborazione con il Rotary Club Cesenatico Mare, Club Alfa Romeo Duetto, con il patrocinio del Comune di Cesenatico. È l’occasione per assaporare un menù a base di pesce fresco, proposto a 30 euro (bevande incluse), e donare amore e solidarietà . Il ricavato della cena sarà destinato a installare dei defibrillatori sul territorio e a garantirne la manutenzione e quindi il funzionamento degli apparecchi già installati a Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beneficenza, una cena per sostenere ‘Cardiosicura’

In questa notizia si parla di: cena - sostenere - cardiosicura - beneficenza

"A tavola tra musica e solidarietà ", la cena di beneficenza per sostenere un'adozione in Kenya - In occasione del 14eismo compleanno dell’associazione, nella serata di venerdì 9 maggio alle 20.30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina, 6/d, come tutti gli anni a questa parte, sarà organizzata dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana una serata speciale.

Notte rossa: cena, musica e fuochi d’artificio sulla spiaggia per sostenere la donazione di sangue - Domenica 27 luglio sulla spiaggia di Marina di Ravenna approderanno i colori del carnevale con la “Notte Rossa” Carnival Theme, l’appuntamento estivo dedicato alla donazione di sangue, organizzato da Advs Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell'ospedale, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Beneficenza, una cena per sostenere ‘Cardiosicura’.

Cesenatico cardiosicura, mobilitazione a tavola - Il Resto del Carlino - Cesenatico cardiosicura, mobilitazione a tavola Defibrillatori, stasera una cena di raccolta fondi organizzata da Rotary e associazione ‘I bambini al primo posto’ ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Per ’Cesenatico cardiosicura’ si uniscono tre associazioni - Tre associazioni di volontariato del territorio hanno unito le forze per sostenere assieme al Comune il progetto ’Cesenatico Cardiosicura’. Da ilrestodelcarlino.it