Beatrice Borromeo incinta Pierre Casiraghi fa paura all’Admiral’s Cup

Beatrice Borromeo è incinta per la terza volta e suo marito Pierre Casiraghi sfida il mare, mettendo anche a rischio la sua vita, all’Admiral’s Cup, considerata una delle competizioni sportive più pericolose al mondo. Inoltre, avrebbe perso un membro chiave del suo equipaggio. Beatrice Borromeo incinta di una bambina. Beatrice Borromeo aspetta il terzo bebè. Si tratta di una bimba che arriva dopo due maschi, Stefano e Francesco. L’annuncio della gravidanza è arrivato in modo non ufficiale ma inequivocabile. Infatti, a fine maggio la moglie di Pierre Casiraghi si è presentata alla sfilata romana di Dior con uno splendido abito bianco che rivelava le curve della dolce attesa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Beatrice Borromeo incinta, Pierre Casiraghi fa paura all’Admiral’s Cup

