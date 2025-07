Beach soccer | la terza tappa della Poule Scudetto di Serie A È emergenza totale per la Vbs a Tirrenia

Emergenza totale per il Viareggio Beach Soccer nella terza tappa della Poule Scudetto della Serie A. A Tirrenia, dove affronteranno Bologna stasera alle 19, Milano domani alle 18.30 e Cagliari domenica alle 18.30, i bianconeri saranno senza Jordan (martedì in allenamento si è infortunato al ginocchio), Eudin (contro il We Beach Catania aveva accusato un problema muscolare), Genovali (nella stessa gara di Castellamare di Stabia si era rotto lo scafoide), Bernardo Lopes (impegnato con la Nazionale portoghese) e Camillo Augusto (rimasto in Brasile per un grave lutto familiare). Inoltre, ’Ale’ Remedi salterà la sfida contro il Bologna causa squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beach soccer: la terza tappa della Poule Scudetto di Serie A. È emergenza totale per la Vbs a Tirrenia

LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Inizia il Mondiale dell’Italia. Sulla sabbia di Victoria (Seychelles) i vice campioni del mondo provano a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando vennero sconfitti in finale dal Brasile per 6-4.

Beach soccer, Mondiali 2025: l’Italia si prepara all’esordio con l’Oman - Tutto pronto per i Mondiali di beach soccer 2025. Da domani, giovedì 1 maggio, via alla rassegna iridata in scena alle Seychelles (prima volta in Africa in 13 edizioni).

Farmaè Viareggio a Tirrenia in totale emergenza ma con un obiettivo chiaro: tre vittorie per la Final Eight; Farmaè Viareggio al trittico di Tirrenia in totale emergenza; Beach Soccer. Weekend amaro con il Genova BS: due sconfitte per il maschile, terzo posto per il femminile.

Beach soccer: the third leg of the Serie A Scudetto Round. VBS is in a state of emergency in Tirrenia. - Viareggio Beach Soccer faces a total emergency in the third leg of the Serie A Championship Round. Come scrive sport.quotidiano.net

Farmaè Viareggio al “trittico” di Tirrenia in totale emergenza - A Tirrenia, dove affronteranno Bologna (venerdì alle 19), Città ... Segnala noitv.it