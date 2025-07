Basket Serie B Interregionale Costone la carica di Ballabio | C’è tanta voglia di vincere

Riccardo Ballabio (nella foto) rappresenta sicuramente uno degli innesti di spicco annunciati dal Vismederi. Playmaker classe 1998, Ballabio è reduce da una stagione da protagonista con di Ferrara, con cui ha conquistato la promozione in Serie B. Cresciuto nel settore giovanile di Cantù, ha esordito in Serie A nella stagione 2016’17. Successivamente ha vestito le maglie di Campli, Recanati, Domodossola, Varese, Faenza e Monopoli, collezionando numerose presenze in Serie B1, prima del suo approdo a Ferrara nel 2023, dove ha giocato le ultime due stagioni. Ora è pronto all’avventura con la maglia del Costone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

