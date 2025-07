Basket | Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027

Il Consiglio Federale di ieri ha rinnovato Andrea Capobianco quale commissario tecnico della Nazionale italiana di basket femminile fino al 30 giugno 2027. Un riconoscimento ben più che meritato, a seguito del terzo posto europeo raggiunto dall’Italia negli Europei dello scorso giugno vissuti tra Bologna e il Pireo. Attualmente questo è il suo terzo mandato da coach azzurro. La prima volta è stata quella dal 2015 al 2017, al posto di Roberto Ricchini, quando solo per due circostanze tra l’assurdo e lo sfortunato l’Italia non raccolse primi sei posti agli Europei e qualificazione ai Mondiali. Tornato nel 2019 (succedendo stavolta a Marco Crespi), ha avuto solo due partite a disposizione prima che venisse chiamato Lino Lardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027

Italia - Nazionale Senior femminile: innovo contratto Andrea Capobianco - Il Consiglio Federale che si è tenuto oggi a Roma ha ratificato il rinnovo biennale del contratto di Andrea Capobianco, che rimarrà il Commissario tecnico della Nazionale Femminile ... Come scrive pianetabasket.com

Basket: Fip, Capobianco c.t. delle azzurre fino al 2027 - Il Consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro (Fip) ha ratificato il rinnovo biennale del contratto di Andrea Capobianco, che rimarrà commissario tecnico della nazionale femminile fin ... Segnala msn.com