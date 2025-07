Bari a fuoco vivaio Le fiamme arrivano al mercato ortofrutticolo Paura tra i passanti

Per cause in corso di accertamento è andato a fuoco lo storico vivaio di via Napoli a Bari. Le fiamme avrebbero raggiunto anche il vicino mercato ortofrutticolo. Sul posto polizia locale

In questa notizia si parla di: bari - fuoco - vivaio - fiamme

Carabiniere ucciso in conflitto a fuoco nel Brindisino: l'auto dei malviventi rubata in provincia di Bari - La Lancia Y dei banditi sarebbe stata rubata lo scorso 15 maggio a Locorotondo. L'auto si trova sul luogo della sparatoria, avvenuta questa mattina lungo la strada che collega Grottaglie e Francavilla Fontana, in cui ha perso la vita il brigadiere di circa 60 anni, Carlo Legrottaglie.

Pretende soldi dalla nonna a Bari Sardo e dà fuoco alle lenzuola, l'anziana fugge da casa: 26enne arrestato - Un 26enne di Bari Sardo è stato arrestato per tentata estorsione ai danni della nonna. Minacciava di appiccare il fuoco alle lenzuola.

Linea Pescara-Bari, rogo domato dai vigili del fuoco: ripresa circolazione ferroviaria - È in graduale ripresa, dalle 14.20, la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari, dopo lo stop di questa mattina sulla tratta fra Termoli e San Severo a causa di un nuovo incendio Il rogo ha richiesto richiesto un intervento dei vigili del fuoco.

Incendio in un vivaio nel Barese: quattro serre in fiamme https://ift.tt/HklNnu8 https://ift.tt/mCDHFPl Vai su X

Bari, brucia il mercato ortofrutticolo di via Napoli: fiamme altissime invadono l’ex vivaio comunale – FOTO - Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale che ha messo in sicurezza la zona chiudendo la strada al traffico. Scrive telebari.it

Fiamme divorano 4 capannoni di una serra a Grumo, vigili del fuoco contengono l’incendio – FOTO - Le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti, hanno divorato la struttura composta da quattro capannoni. Come scrive telebari.it