La famosa bambola Mattel sta per tornare al cinema dopo il successo del film con Margot Robbie e Ryan Gosling ma questa volta in un progetto animato. A due anni di distanza dal live action con Margot Robbie e Ryan Gosling, diretto da Greta Gerwig, Barbie avr√† per la prima volta un film d'animazione destinato alle sale cinematografiche. Prodotto da Illumination e Mattel, il film cercher√† di prolungare il successo ottenuto dal lungometraggio della regista di Piccole donne. Barbie √® apparsa in oltre 50 film d'animazione, tutti destinati all'home video o allo streaming. Barbie √® pronta a tornare al cinema Il film di Greta Gerwig ha fatto la storia, incassando oltre 1,3 miliardi al box-office, e l'amore per la celebre bambola Mattel non si √® certo affievolito.

© Movieplayer.it - Barbie: dopo il successo clamoroso del film di Greta Gerwig arriva un nuovo film d'animazione