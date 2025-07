Bao Publishing presenta LA FORTEZZA 7.

Quello de La Fortezza è un concetto unico al mondo: una serie a metà tra il fantasy e l’umoristico che si sviluppa in diversi archi temporali, tutti incentrati su un castello che ospita mostri di ogni genere e che ha fondato il proprio business su sfortunati eroi che cercano di conquistarlo. Un fantasy come non ne esistono al mondo e che ora ritorna proprio seguendo la linea temporale che racconta l’apice della Fortezza, Zenit, ai disegni e colori Boulet, Quignon e David B. BAO Publishing è orgogliosa di annunciare il settimo volume de La Fortezza, la serie creata da Joann Sfar e Lewis Trondheim. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

