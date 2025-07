Banche russe sotto pressione | cresce l’ipotesi di salvataggi statali

Alcuni dei maggiori istituti bancari russi, classificati come di rilevanza sistemica dalla Banca centrale, stanno discutendo internamente la possibilità di ricorrere ad un intervento dello Stato  se il deterioramento del portafoglio crediti dovesse intensificarsi nel corso dei prossimi 12 mesi. Lo riporta Bloomberg News che ha citato documenti riservati e fonti vicine al dossier. Secondo l’agenzia finanziaria le discussioni sarebbero ancora informali ma in via di intensificazione. Aumenta quindi la preoccupazione tra i vertici del settore bancario per il rapido incremento dei crediti deteriorati (NPL), che secondo valutazioni interne sarebbe ben superiore rispetto a quanto indicano i dati ufficiali diffusi dalle autorità di vigilanza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

