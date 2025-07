Porto Viro al debutto, fra le mura amiche del Pala de André domenica 19 ottobre, poi sul ‘morbido’ a Macerata, quindi in casa contro Taranto e Aversa in trasferta per sfide d’alto bordo. È un avvio in salita quello che attende la Consar Ravenna nel campionato di A2. Ieri sono stati diramati i calendari e ai giallorossi sono toccate 3 big nelle prime 4 giornate. Sarà comunque una stagione particolarmente dura per la Consar. Il roster allestito dal ds e coach Valentini è stato profondamente rinnovato, con atleti in arrivo anche dalla A3, dalla B e dal vivaio. L’obiettivo dei playoff (ovvero il 7° posto) è una sfida intrigante e stimolante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Avvio in salita per la Consar. La prima con Porto Viro