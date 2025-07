Aversa Parco Pozzi tra incuria e abbandono Gli altri parchi restano off-limits

È considerato il polmone verde della città normanna, ma oggi il Parco Pozzi si presenta in uno stato di abbandono: aiuole incolte, erbacce, giochi sepolti dal verde e cordoli danneggiati. Non va meglio per gli altri parchi cittadini: il parco Ninì Grassia, chiuso al pubblico, versa anch’esso nel degrado. Stessa sorte per i parchi Balsamo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, Parco Pozzi tra incuria e abbandono. Gli altri parchi restano off-limits

In questa notizia si parla di: parco - parchi - pozzi - abbandono

Parco Regionale dei Castelli Romani. Giornata Europea dei Parchi. Con Ispra insieme per un’iniziativa di Citizen Science - Cronache Cittadine (Luciana Vinci) – SABATO 24 Maggio, in occasione della Giornata Europea dei Parchi, istituita nel 1999 dalla Federazione Europarc per L'articolo Parco Regionale dei Castelli Romani.

Napoli, riaprono 2 parchi: i giardini della dichiarazione universale e il parco del poggio - Riaprono due parchi a Napoli: giovedì 3 luglio i Giardini della Dichiarazione Universale e martedì 8 il Parco del Poggio con cinema all’aperto gratuito.

Aversa, Parco Pozzi tra incuria e abbandono. Gli altri parchi restano off-limits; Aversa. Un motorino rubato nella giungla del Parco Pozzi.

Parco del quartiere in stato d'abbandono, la protesta dei residenti ... - Mosco considera che la civiltà e la vivibilità di una città si misurino anche attraverso la manutenzione di parchi, marciapiedi e ciclabili. Come scrive ilgazzettino.it

Milano, Navigli: Parco Segantini (ex Sieroterapico), un'area all ... - Questa è stata l'impressione che abbiamo avuto passandoci pochi giorni fa, ma è una sensazione che abbiamo già avuto ... affaritaliani.it scrive