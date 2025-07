Avellino Rotondi | Lo scioglimento del consiglio comunale è un danno irreparabile

"Lo scioglimento del consiglio comunale di Avellino é un danno irreparabile per la città. Ho provato a svolgere un ruolo di mediazione tra i protagonisti di questa singolare crisi, evidentemente ogni sforzo è stato inutile". Commenta così Gianfranco Rotondi la fine della consiliatura guidata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

