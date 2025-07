Avellino il trono è maledetto | Nargi fuori commissario dentro Festa dietro le quinte

A volte la politica sembra una recita già vista, ma ad Avellino il copione si è superato: sindaca sfiduciata, bilancio bocciato, consiglieri in fuga, e un commissario prefettizio già pronto a sedersi sul trono—pardon, sulla poltrona—del potere. Peccato che quel trono, in realtà , fosse già scomodo.

Avellino, il trono è maledetto: Nargi fuori, commissario dentro, Festa dietro le quinte.

