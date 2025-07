Avellino Iacovacci dopo la sfiducia a Nargi | Così il commissariamento rischia di bloccare la città

Il sindaco Laura Nargi è decaduta dopo la bocciatura del bilancio consuntivo, avvenuta ieri 17 luglio nel corso del consiglio: 18 voti contrari contro 15 favorevoli hanno determinato la fine di un'amministrazione durata all'incirca un anno. Ora la città attende la nomina di un commissario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: città - nargi - avellino - iacovacci

Il Giro d’Italia attraversa Avellino, Nargi: “Una bella e colorata cartolina dalla città” - Il Giro d’Italia è tornato a percorrere le strade di Avellino, offrendo, ancora una volta, un’immagine vivace e partecipata della città.

Nargi sullo stadio: “Basta polemiche, la città è stanca” - Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Laura Nargi interviene con fermezza sulla questione stadio, dopo settimane di voci e polemiche.

Avellino, via libera al progetto per il Partenio: approvata la variazione di bilancio. Nargi: “Ripresa determinata, nessuno stop alla città” - Avellino — Si è conclusa oggi una seduta del consiglio di giunta del Comune di Avellino durante la quale sono stati approvati due provvedimenti centrali per la programmazione amministrativa: la variazione di bilancio relativa allo stadio Partenio e il progetto esecutivo definitivo per il suo.

Viaggio al termine della crisi - Norberto Vitale intervista Ettore Iacovacci Consigliere comunale Avellino Pd - 10 Minuti + Dieci - In tv seguici su... Vai su Facebook

Avellino, Iacovacci dopo la sfiducia a Nargi: “Così il commissariamento rischia di bloccare la città”; Bilancio bocciato, Nargi a casa: Iacovacci e Genovese votano contro; Crisi al comune di Avellino, ora Nargi è appesa a un filo.