Auto Byd Sealion 7 è Official Car della nuova edizione di Italia’s Got Talent

Byd, player globale nella mobilità elettrica e nella produzione di veicoli a nuova energia, annuncia la propria partecipazione come Official Car della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, che debutterà venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia. Il Suv accompagnerà giudici e conduttori. Nell’ambito della partnership, il Suv sportivo 100% elettrico Sealion 7 accompagnerà i giudici e i conduttori del programma durante le audizioni e per tutta la durata dello show, inclusa la finale in diretta streaming il 31 ottobre, per la prima volta per un programma di intrattenimento su Disney+ in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto, Byd Sealion 7 è Official Car della nuova edizione di Italia’s Got Talent

