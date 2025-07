Aurora Betti | A Temptation Island mai tradito il mio ex critiche più dure quando è una donna a baciare un single

Aurora Betti ripercorre la sua esperienza a Temptation Island 2015 in un'intervista a Fanpage. Passata alla storia come una delle prime fidanzate ad aver baciato un tentatore, spiega l'impatto che i commenti negativi ebbero su di lei: "Venni accusata solo per aver fatto ciò che mi sentivo di fare. Come se fosse un crimine, per una donna, prendere l'iniziativa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aurora - betti - temptation - island

Aurora Betti mamma bis, l’ex di Temptation Island incinta per la seconda volta: il nome scelto e il sesso - Aurora Betti presto mamma bis. L'ex protagonista di Temptation Island nel 2015 (in coppia con Gianmarco Valenza) ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta, dopo l'arrivo di Diego nel 2017 con l'ex compagno Simone Aresti.

«Dopo il primo falò mi sento confuso, ma voglio andare avanti. » Temptation Island 2025 riparte con una nuova puntata questa sera, giovedì 10 luglio, su Canale 5 dalle 21. 30, sempre sotto la guida di Filippo Bisciglia. Nella puntata iniziale abbiamo conosciut Vai su Facebook

Aurora Betti: A Temptation Island mai tradito il mio ex, critiche più dure quando è una donna a baciare un single; Temptation Island, ex protagonista annuncia la sua seconda gravidanza!; Aurora Betti mamma bis, l'ex di Temptation Island incinta per la seconda volta: il nome scelto e il sesso.

Aurora Betti mamma/ Ex Temptation Island: Simore Aresti, le parole del ... - Simore Aresti e la "diva" di Temptation Island hanno avuto il loro bambino e l'annuncio non poteva che arrivare dai social Grande gioia per Aurora ... Riporta ilsussidiario.net

Aurora Betti di Temptation Island incinta: il messaggio di Gianmarco ... - Aurora Betti è tornata a far parlare si sé: stavolta la ragazza, che i telespettatori di Canale 5 hanno conosciuto durante il suo percorso a Temptation Island, però, ha lasciato a bocca aperta ... Scrive it.blastingnews.com