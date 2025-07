Aumento dell’indennità di direzione dei DSGA accolto l’ordine del giorno FdI e Lega | Sempre più responsabilità sono manager della scuola

La settima Commissione del Senato ha accolto l’ordine del giorno presentato dai relatori Carmela Bucalo (FdI) e Roberto Marti (Lega), che impegna il Governo a valutare un incremento dell’indennità di direzione per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). La misura trova spazio nell’ambito del decreto legge n.?90 del 24 giugno 2025, e potrà essere attuata tramite il primo provvedimento utile, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Indennità di direzione fissa DSGA facenti funzione: i pagamenti mensili spettano alla Ragioneria Territoriale - La Direzione generale per l’edilizia scolastica e le risorse del Ministero dell’Istruzione hanno chiarito con una nota ufficiale del 12 maggio 2025 che l’indennità di direzione parte fissa per gli Assistenti Amministrativi facenti funzione (FF) di DSGA su posti vacanti e/o disponibili deve essere corrisposta mensilmente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS).

Liquidazione dell’indennità di direzione per assistenti amministrativi incaricati di funzioni superiori. Chiarimenti del Ministero - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni operative in merito alla liquidazione dell’indennità di direzione spettante agli assistenti amministrativi che svolgono funzioni superiori di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi).

Incarico ad interim DSGA: è retribuito con un’indennità al 100% dell’indennità di direzione. ORIENTAMENTO Aran - Qual è il trattamento economico che compete al sostituto del titolare dell’incarico di DSGA nel caso di incarico ad interim? Al quesito risponde l'Aran con un orientamento pubblicato il 12 giugno.

