Attrezzatura a noleggio ma l’infortunio lo paghi tu | ecco cosa dice la Cassazione

In tema di sicurezza e salute, le norme di riferimento sono contenute nel d. lgs. 812008, un testo che ogni datore di lavoro dovrebbe conoscere e applicare scrupolosamente, al fine di evitare possibili conseguenze legali. All’interno si parla ampiamente anche delle regole d’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e – proprio sulla scorta di quanto previsto in materia dal legislatore – è utile considerare cosa ha recentemente affermato la Cassazione Sezione Lavoro – sentenza 206452025 – con specifico riferimento agli infortuni causati da un’ attrezzatura presa a noleggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Attrezzatura a noleggio, ma l’infortunio lo paghi tu: ecco cosa dice la Cassazione

