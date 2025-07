Sono stati attivati, nella giornata di ieri, i semafori che regolano i nuovi attraversamenti sulla tangenziale Bruno Losi e su via Cattani a Carpi. Come fa sapere l’amministrazione comunale, "la messa in funzione dei semafori costituisce l’atto conclusivo del progetto, finanziato con risorse del Pnrr, nell’ambito del quale è stato realizzato il percorso ciclopedonale protetto di 280 metri. Si tratta di un percorso che è separato fisicamente dal traffico delle auto, e che parte da via Belgrado e si sviluppa lungo via Cattani e la tangenziale Bruno Losi, collegandosi sul lato est con via Londra e via Parigi e sul lato ovest con la pista già esistente nei pressi di stradello Morto, per una lunghezza di circa 3,4 chilometri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attivati in tangenziale i semafori ciclo-pedonali