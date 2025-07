ATP Los Cabos 2025 | rimonte per Rublev e Walton semifinali con Kovacevic e Shapovalov

La solita, inoltrata notte messicana porta alla chiusura i quarti di finale dell’ATP 250 di Los Cabos, ormai avviato verso semifinali in cui sono presenti solo giocatori compresi tra le teste di serie. Anche se, come vedremo, con qualche brivido di troppo per alcuni. Il riferimento è soprattutto ad Andrey Rublev: il russo rischia parecchio con l’americano, ex buon prospetto junior, Emilio Nava, finendo sotto 5-7 2-4 15-30 prima di ribaltare completamente la situazione e chiudere 6-3 al terzo guadagnandosi la quarta semifinale nella stagione. Sarà la seconda (e la prima l’ha portato in finale), invece, per Aleksandar Kovacevic: l’americano non ha nessun problema contro l’argentino Juan Pablo Ficovich, che di fatto cede di schianto dopo il primo set e dopo un torneo vissuto a metà tra tabellone favorevole e colpo su Halys. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Los Cabos 2025: rimonte per Rublev e Walton, semifinali con Kovacevic e Shapovalov

