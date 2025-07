Atletica oggi in tv Europei U23 2025 | orari 18 luglio programma streaming italiani in gara

Italia presente in massa anche nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025, in corso di svolgimento al Fana Stadion di Bergen (in Norvegia). Day-2 in cui si disputeranno dieci finali con in palio le medaglie oltre ad altri turni eliminatori tra batterie e qualificazioni di specialità che proseguiranno poi nei giorni successivi. Riflettori puntati per i colori azzurri in ottica podio sugli sprinter Gaya Bertello, Junior Tardioli e Andrea Bernardi, ma possono provarci anche Rachele Mori nel martello, Francesco Inzoli nel lungo e Greta Brugnolo nel triplo. Obiettivo finale per il primatista nazionale assoluto dei 400 metri Luca Sito, impegnato in semifinale, mentre debuttano altri due fari della spedizione tricolore come Matteo Sioli (qualificazioni del salto in alto) e Francesco Pernici (batterie degli 800). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Europei U23 2025: orari 18 luglio, programma, streaming, italiani in gara

