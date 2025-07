Atletica leggera - Uisp e Csi Parco Alpi Apuane | doppietta di Manfredini

Enrico Manfredini, classe 1977, del Gp Parco Alpi Apuane, è il nuovo campione regionale "Uisp" di corsa in montagna, titolo conquistato a Cutigliano (Pistoia). Tra gli atleti biancoverdi del presidente Graziano Poli buone anche le prove di Andrea Rossetti, Daniele Sandroni e Federico Ferrarini. A Nembro (Bergamo), al meeting internazionale "Città di Nembro", record personale per Lorenzo Brunier sui 3mila metri su pista, con il tempo di 8’07’’. Al meeting "Fidal" su pista, terzo posto assoluto per Samuele Oskar Cassi sui 5mila metri e buona prova per Massimiliano Frandi sugli 800. A Brentonico (Trento), alla " Cronoscalata San Giacomo Altissimo ", in evidenza Cristina De Rocco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

