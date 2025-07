Atletica leggera | male i due reggiani agli Europei Under 23 Osagie fallisce la finale Cornali si ritira

Poteva proprio andare meglio. Ai campionati europei under 23 d’atletica leggera in corso a Bergen, in Norvegia, i due reggiani presenti non riescono ad ottenere quanto sperato. In particolare la pesista della Self Montanari e Gruzza, Vivian Osagie, fallisce la qualificazione alla finale, mentre Nicolò Cornali, mezzofondista dell’ Atletica Reggio, si ritira nei 10.000 metri. In mattinata si disputavano le gare di peso e la Osagie è partita benino con un lancio a 14,65 metri. Da lì occorreva ripartire e invece Vivian ha effettuato un nullo al secondo lancio, mentre il terzo le è uscito male a 13,83. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica leggera: male i due reggiani agli Europei Under 23. Osagie fallisce la finale. Cornali si ritira

